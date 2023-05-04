Лидер партии в Нидерландах не будет на встрече с Зеленским: заявила о "неуместном" дне

Лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB) заявила, что она не придет на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Каролин ван дер Пласс заверила, что она уже сообщила об этом президенту Палаты.

Свою позицию политика аргументировала тем, что в Нидерландах 4 мая чтят память гражданских лиц и солдат, погибших в стране и других местах мира во время Второй мировой войны и во время других военных операций. Именно поэтому, по словам политика, говорится о "неуместном" дне.

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Что известно о позиции лидера партии в Нидерландах

4 мая... 1 день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ погибших на войне. 1 день. Это должно быть в фокусе 4 мая! А не Зеленский. То, что этот визит должен состояться именно СЕЙЧАС, я считаю очень неуместным,

– написала Каролин ван дер Плас.

Она заверила, что проинформировала президента Палаты в начале недели, что не придет на встречу с Владимиром Зеленским.

Зеленский в Нидерландах

По данным СМИ, самолет с президентом Украины ориентировочно после 1:00 4 мая приземлился в Нидерландах. Владимир Зеленский утром 4 мая должен отправиться в Гаагу, а именно в Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина и "уполномоченной при президенте по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой.

О полном плане визита президента Украины не сообщалось. Однако известно, что украинский лидер выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости".

По состоянию на утро 4 мая неизвестно, примет ли Владимир Зеленский участие в траурных мероприятиях в День памяти и поминовения.

Зеленский посетил Финляндию

Президент Украины 3 мая совершил четвертый визит за границу с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Зеленский принял участие в саммите между странами Северной Европы и Украиной. В заявлении саммита страны Северной Европы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, что этот визит есть попыткой сформировать коалицию государств, поддерживающих вступление Украины в НАТО.