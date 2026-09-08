Зеленский прибыл в Норвегию и объявил о важных встречах

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с визитом в Норвегию, где у него запланировано несколько важных встреч.

Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Что известно о визите?

Президент отметил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Норвегию накануне церемонии прощания с королем Харальдом V. По его словам, во время церемонии он выразит благодарность Норвегии от имени украинцев.

Также Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Главными темами переговоров станут укрепление ПВО и продолжение поддержки в других сферах, важных для перезимовки.

Конечно, вместе с Йонасом мы проведем встречу с компаниями, которые работают над разработкой антибаллистической системы FREYJA. Спасибо всем, кто помогает Украине,

– подытожил он.

Прибытие президента в Норвегию: смотрите видео

Кстати, напомним, что незадолго до этого пресс-секретарь МИД Георгий Тихий анонсировал личную встречу Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, которая также может состояться уже в сентябре.