Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Зеленский прибыл в Норвегию и объявил о важных встречах
8 сентября, 21:48
1
Обновлено - 22:01, 8 сентября

Зеленский прибыл в Норвегию и объявил о важных встречах

София Рожик

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с визитом в Норвегию, где у него запланировано несколько важных встреч.

Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Что известно о визите?

Президент отметил, что вместе с супругой Еленой прибыл в Норвегию накануне церемонии прощания с королем Харальдом V. По его словам, во время церемонии он выразит благодарность Норвегии от имени украинцев.

Также Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Главными темами переговоров станут укрепление ПВО и продолжение поддержки в других сферах, важных для перезимовки. 

Конечно, вместе с Йонасом мы проведем встречу с компаниями, которые работают над разработкой антибаллистической системы FREYJA. Спасибо всем, кто помогает Украине, 
– подытожил он.

Прибытие президента в Норвегию: смотрите видео

Кстати, напомним, что незадолго до этого пресс-секретарь МИД Георгий Тихий анонсировал личную встречу Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, которая также может состояться уже в сентябре.

Связанные темы:

Новости Украины Freyja Норвегия
Владимир Зеленский