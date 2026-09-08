Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про візит?

Президент зазначив, що разом із дружиною Оленою прибув до Норвегії напередодні церемонії прощання з королем Гаральдом V. За його словами, під час церемонії він висловить вдячність Норвегії від імені українців.

Також Зеленський планує зустрітися з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Головними темами переговорів стануть посилення ППО та продовження підтримки в інших сферах, важливих для проходження зими.

Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA. Дякую всім, хто допомагає Україні,

– резюмував він.

Прибуття президента до Норвегії: дивіться відео

До речі, нагадаємо, що незадовго до цього речник МЗС Георгій Тихий анонсував особисту зустріч Володимира Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка також може відбутися вже у вересні.