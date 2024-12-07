Под аплодисменты и поздравления от Трампа: как Зеленского встретили в Нотр-Даме

7 декабря в Париже происходит торжественное событие. После 5 лет реставрационных работ Собор Парижской Богоматери, уничтоженный огнем, удалось восстановить. По этому случаю Эммануэль Макрон пригласил на открытие собора десятки мировых лидеров.

Среди них – президент Зеленский. Когда глава Украины заходил в Нотр-Дам для участия в празднике, все встретили его мощными аплодисментами, передает 24 Канал.

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Как встречали Зеленского в Нотр-Даме

Перед собором президента встретили Эммануэль Макрон с женой. После совместного фото, Зеленский зашел внутрь Нотр-Дама. Ему начали громко аплодировать. Глава государства поздоровался с рядом лидеров, в частности с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленского встретили громкими аплодисментами: смотрите видео

Зеленский прибыл в Нотр-Дам / Скриншоты с видео

Позже его снова поприветствовал Дональд Трамп. Политики пожали друг другу руки.

Следует заметить, что Зеленский и будущий президент США уже виделись. Перед церемонией открытия собора они совместно с Макроном провели 35-минутную встречу в Елисейском дворце.

Президент Украины заявил, что доволен разговором с Трампом. Он подчеркнул, что тот остается решительно настроенным, вероятно, имея в виду, вопрос завершения войны в Украине как можно скорее.

Зеленский во время разговора с политиками отметил, что Киеву важно, чтобы мир был справедливым и устойчивым. Украина должна получить гарантии, что снова не окажется жертвой агрессии.