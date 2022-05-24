Зеленский в преддверии саммита ЕС обсудил с Мишелем санкции против России

Владимир Зеленский пообщался с главой Европейского Совета. Политики обсудили ужесточение санкций против России.

Детали разговора чиновников

Разговор Зеленского с Шарлем Мишелем состоялся накануне специального заседания Европейского совета. Оно состоится 30 – 31 мая.

7 пакет санкций – на подходе: он может заблокировать банки из России, через которые идут расчеты

Сквозным вопросом заседания будет помощь Украине,

– рассказал Зеленский.

Поэтому вместе с Мишелем украинский лидер скоординировал шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в Европейском Союзе.

Недавно Мишель побывал в Одессе

9 мая глава Евросовета побывал с рабочим визитом в Одессе. Кстати, в то время как россияне празднуют День победы, европейцы отмечают День Европы. Мишель приехал отметить этот праздник в Украине и обратился к гражданам: "Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас".

Мишеля в Одессе сопровождал украинский премьер-министр Денис Шмигаль. Глава правительства отметил, что визит политика в такой день – очень мощный сигнал поддержки. За личное присутствие в Украине и проявленную смелость Мишеля из - за видеосвязи поблагодарил и Зеленский .

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Евросовет уже ищет способ конфисковать российские активы и передать их Украине, - Мишель

Президент отметил важность не допустить продовольственный кризис в мире, поскольку сейчас Россия блокирует проход торговых судов в украинские порты. Поэтому может возникнуть голод, ведь Украина поставляет зерно для 400 миллионов людей во всем мире. Отметим, что заблокированное судно с зерном находится в Одессе.

Кстати, в Одессе главу Евросовета застала воздушная тревога. Мишелю пришлось вместе со Шмигалем прятаться в укрытии. Иностранный политик также побывал у дома, в который российские кафиры запустили свою ракету. Тогда среди погибших была 3-месячная девочка.

К теме смотрите видео с визита Мишеля в Одессу: