Зеленский встретился с Папой Римским: о чем говорили в Ватикане

Папа Лев XIV провел встречу с президентом Зеленским. Во время частного разговора они обсудили вопросы войны России против Украины.

Встреча состоялась в резиденции Святого Престола в Кастель-Гандольфо. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, передает 24 Канал.

О чем говорили в Ватикане?

Во время беседы, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, главное внимание было уделено войне, которую Россия продолжает вести против Украины.

Понтифик подчеркнул важность продолжения диалога и выразил надежду, что нынешние дипломатические усилия помогут достичь справедливого и прочного мира.

Отдельно Папа Лев XIV поднял вопрос военнопленных и подчеркнул необходимость обеспечить возвращение похищенных Россией украинских детей в их семьи.

Владимир Зеленский и Папа Лев XIV / Фото Vatican News

Во время аудиенции Зеленский поблагодарил Понтифика за постоянные молитвы за Украину и призывы к справедливому миру. Президент также проинформировал Папу о дипломатической работе с США для достижения мира и обсудил дальнейшее посредничество Ватикана в вопросе возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Что известно о визите Зеленского к европейским лидерам?