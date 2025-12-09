Укр Рус
24 Канал Новости мира Зеленский встретился с Папой Римским: о чем говорили в Ватикане
9 декабря, 16:29
2

Зеленский встретился с Папой Римским: о чем говорили в Ватикане

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Папа Лев XIV встретился с Президентом Украины Зеленским, обсуждая войну России против Украины и вопрос военнопленных.
  • Зеленский поблагодарил Папу за поддержку и обсудил дипломатические усилия для достижения мира, в том числе возвращение похищенных украинских детей.

Папа Лев XIV провел встречу с президентом Зеленским. Во время частного разговора они обсудили вопросы войны России против Украины.

Встреча состоялась в резиденции Святого Престола в Кастель-Гандольфо. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, передает 24 Канал.

Читайте также Зеленский прибыл в Рим: с кем встретится украинский президент

О чем говорили в Ватикане?

Во время беседы, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, главное внимание было уделено войне, которую Россия продолжает вести против Украины.

Понтифик подчеркнул важность продолжения диалога и выразил надежду, что нынешние дипломатические усилия помогут достичь справедливого и прочного мира.

Отдельно Папа Лев XIV поднял вопрос военнопленных и подчеркнул необходимость обеспечить возвращение похищенных Россией украинских детей в их семьи.

Владимир Зеленский и Папа Лев XIV / Фото Vatican News

Во время аудиенции Зеленский поблагодарил Понтифика за постоянные молитвы за Украину и призывы к справедливому миру. Президент также проинформировал Папу о дипломатической работе с США для достижения мира и обсудил дальнейшее посредничество Ватикана в вопросе возвращения украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

 

Что известно о визите Зеленского к европейским лидерам?

  • Зеленский 8 декабря прибыл в Лондон. Там он провел серию дипломатических консультаций по мирному урегулированию войны в Украине. Известно, что президент встретился со Стармером, Макроном и Мерцом.

  • В Брюсселе Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

  • Украинский президент продолжает серию зарубежных визитов. После переговоров в Лондоне и Брюсселе политик прибыл в Рим. В частности, запланирована встреча с премьером Италии Джорджией Мелони.