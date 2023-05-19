Зеленский в Саудовской Аравии: Подоляк сказал, чего ждать от визита

Владимир Зеленский находится в Саудовской Аравии. Этот визит является первым в истории для Украины. Президент должен провести двусторонние переговоры.

Для Украины важно донести Саудовской Аравии настоящую природу войны, которую развязала Россия. В этом и поможет визит Владимира Зеленского. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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Визит является важным и знаковым.

Президент Украины Владимир Зеленский с визитом прибыл в Саудовскую Аравию. Там он должен выступить в Лиге арабских государств. Заметим, что ранее Саудовская Аравия помогала Украине в ряде плененных обменов.

Позиция арабских стран важна сегодня. Потому что Россия пытается влиять на Латинскую Америку, на Африку и арабский регион. Поэтому непосредственный контакт с президентом Украины будет иметь огромную пользу (для понимания ситуации в Украине – 24 Канал),

– заметил Михаил Подоляк.

Визит Зеленского поможет донести и дать ясное понимание природы этой войны. А также прояснит, почему Россия не выигрывает в любом случае и что с ней стратегически невыгодно поддерживать тесные отношения. Речь идет не только о репутационной, но и о бизнесовой составляющей. Поскольку в России сейчас есть разве что остаточный бизнес, для которого там используют Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, арабский регион сегодня, как и Китай, пытается занять более активную роль процесса в глобальном политическом процессе. Поэтому очень важно расставить правильные акценты и рассказать изнутри о реальной ситуации в Украине из-за войны с Россией.

Зеленский в Саудовской Аравии: что известно