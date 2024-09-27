Голодные игры․ Что не так со скандалом из-за визита Зеленского в США и виновата ли Маркарова

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Украинский президент прибыл в США и вполне прогнозируемо стал фактором предвыборных кампаний двух кандидатов. Поскольку участником гонки является Дональд Трамп, то громкий скандал был просто неизбежным.

24 Канал объясняет, что случилось и почему в США только и разговоров о громком скандале с украинской делегацией.

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Почему произошел скандал из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании

Президент Зеленский прибыл в США. Базовый повод – участие в так называемой неделе высокого представительства на 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

На самом деле мероприятия под эгидой ООН – рамочные события, а главными являются встречи глав государств и переговоры между ними. Поскольку 2024 еще и год выборов в США, а Америка – главный стратегический союзник Украины в войне с Россией, то сверхважными являются встречи с кандидатами в президенты, а также с действующим президентом США.

Обратите внимание! Это не новация от Зеленского, примерно то же самое делали и другие украинские лидеры – Виктор Ющенко в 2008-м и Петр Порошенко в 2016-м.



Правда, 8 лет назад договориться с Трампом о встрече по неизвестным причинам не удалось и президент Украины встречался только с Обамой и с госсекретарем и кандидитом в президенты от Демократов Хиллари Клинтон (которая через несколько месяцев сенсационно проиграла). Сейчас все происходит еще интереснее.

В сентябре 2024 года украинский лидер подготовил для встреч с американцами особый документ – "План победы", то есть украинское видение шагов, необходимых для обеспечения победы над агрессором и дальнейшего мира.

Это действительно выглядит как хороший план действий, но дьявол, как известно кроется в деталях и превращает турне Зеленского на путешествие между Сциллой и Харибдой. Проблемой стало соблюдение баланса между двумя кандидатами, при том, что один из кандидатов вообще-то является антонимом к термину "баланс". В этой ситуации нужен был лишь повод и он был найден без всяких проблем.

В начале своего визита в США, в ночь на 23 сентября (по киевскому времени, и 22 сентября – по американскому) президент Зеленский посетил оружейный завод в городке Скрентон. Это производство металлических корпусов для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов получило новое дыхание благодаря оборонным заказам Пентагона для ВСУ. Благодаря этому американцы получили рабочие места и необходимые инвестиции. Визит украинского лидера – прекрасный пример такого полезного сотрудничества.

Якобы. Потому что Скрентон – не только малая родина действующего президента Джо Байдена (кстати, не слишком там сейчас популярного), а еще и часть штата Пенсильвания, а это – один из ключевых Swing States (дает сразу 19 голосов выборщиков), то есть штатов, которые не определились с политическими предпочтениями по дихотомии республиканцы/демократы, а это значит, что результат здесь может быть решающим на выборах президента.

Губернатором Пенсильвании является представитель Демократической партии Джош Шапиро (близкий соратник Камалы Харрис и активный игрок в ее кампании, который даже рассматривался ею как потенциальный кандидат в вице-президенты), как и сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт.

Все они присутствовали вместе с Зеленским на заводе. А догадайтесь, кого не было? Правильно, представителей Республиканской партии. Этот факт вызвал недовольство среди республиканцев, которые обвинили президента Украины в агитации (хотя ее, похоже, и не было) за Камалу Харрис.

Инициатором атаки стала кампания Трампа. Тот не только сначала заявил об отмене встречи с Зеленским (украинский лидер несколько раз заявлял, что планирует в США встретиться и с Трампом, и с Харрис), но и прибег к прямым оскорблениям и обвинениям в адрес президента Украины.

Президент Украины находится в нашей стране, и он делает маленькие грязные клеветнические заявления в адрес вашего любимого президента, меня,

– Трамп атакует Зеленского во время митинга в Северной Каролине.

Под "маленькими грязными клеветническими заявлениями" Трамп явно имел слова Зеленского в интервью The New Yorker о так называемом "мирном плане" Джей Ди Вэнса. Напомним, что украинский лидер сказал, что не воспринимает слова Вэнса о территориальных уступках всерьез.

Здесь нужно понимать контекст, а он заключается в том, что вскоре должны состояться дебаты Вэнса и кандидата в вице-президенты от Демократов Волца, и эти слова украинского лидера могут стать отправной точкой для мощной атаки на трамписта №2, а значит – и на самого Трампа. Поэтому господин Дональд и пошел в атаку по подсказке своих адептов – председателя комитета по вопросам надзора Палаты представителей Джеймса Комера и сенатора Джона Корнина.

Но хуже всего, что агрессия Трампа была направлена не в отношении конкретного политика, а в отношении целого государства.

Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение – Зеленскому. Он не мог заключить соглашение, которое было бы лучше, чем ситуация, которая есть у вас сейчас. У вас есть страна, которую уничтожили,

– Трамп на том самом митинге атакует Украину.

Так, Трамп заявил, что Украина уже уничтожена (буквально – "Украины больше нет"), всей – включая домики с золотыми башнями (он упорно верит, что это какие-то ЖК), большинство украинцев убито, а значит, уже нет никакого смысла помогать Украине. Поэтому США должны прекратить это делать (похоже, в этом и заключается мирный план Трампа) и начать инвестировать в утопические планы по восстановлению экономики, заключающиеся в наложении пошлин на все, что движется.

Несмотря на заявление Трампа, он все же встретился с Зеленским 27 сентября.

Почему спикер Джонсон требует уволить Маркарову с должности посла Украины в США

Конечно, такой повод, как посещение завода в Swing State в окружении демократов был быстро подхвачен и раздут до небывалых масштабов и обвинений во вмешательстве Украины в выборы (ранее США в этом обвиняли только Россию, Иран и немного Китай).

Апогеем стало открытое письмо спикера Майка Джонсона к президенту Зеленскому с требованием отставки посла Маркаровой.

Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову... Визит очевидно был частью политической кампании с целью помощи демократам и явно является вмешательством в выборы,

– образец эпистолярного высокого мастерства Майка Джонсона из его письма к президенту Украины.

Напомним, что господин Джонсон уже сыграл очень важную роль в нынешней войне. Он стал спикером Палаты представителей в разгар парламентского кризиса в США, заложником которого стала Украина, поскольку в Конгрессе "зависла" многомиллиардная помощь ВСУ от Америки.



7 месяцев промедления конгрессменов по выделению 61 миллиарда долларов привели к тысячам жертв среди украинцев и стали катализатором российского наступления на Донбассе, что продолжается и сейчас.

Источником кризиса был Трамп, а Джонсон выступил его верным подручным и оставался им слишком долго. Когда же проблему под давлением всего мира удалось решить, Джонсон объявил себя едва ли не самым большим проукраинским политиком и некоторое время действительно вел себя соответственно. Но очередное обострение имени Трампа в который раз показало, что главным для спикера остается лояльность к политическому патрону, а вовсе не мир в мире.

Украина не спешит увольнять Маркарову

Украина на это гневное письмо никак пока не реагировала, и на всякий случай его спрятала госпожа Маркарова как можно дальше от людских глаз. В четверг, 26 сентября, когда украинская делегация была в Вашингтоне, Маркаровой почти не было на фото и только на некоторых фото не из парламента (спикер Джонсон не нашел времени на встречу с Зеленским, зато в качестве "антикризиса" была представительная двухпартийная делегация Сената).

А уже в Белом доме она присутствовала, но в основном ее снимали со спины и ни разу она не была в центре кадра.



Украинская делегация в Белом доме / Фото ОП

Хотя в альбоме президента о встрече с Байденом есть фото Маркаровой лицом к объективам, на нем госпожа посол демонстрирует полное понимание ситуации, смирение и раскаяние.



Игра "найди Маркарову" / Фото из телеграм-канала Андрея Ермака

Справедливости ради стоит признать, что предложение наказания от Джонсона – пожалуй, наименьшее из всех, что предлагали представители трампистского крыла республиканцев, ведь касалось конкретного лица, а не государства. Впрочем, увольнять такого важного для коммуникации с США человека никто не спешит.

Есть ли вина Маркаровой в громком скандале и как ее накажут?

Видимо, да, но лишь частичная. Скрентон действительно удобен для визита Зеленского, ведь он недалеко от Нью-Йорка и это точно не помешало плотному графику президента Украины.

Сейчас госпожа Оксана оказалась в ситуации, когда ничего криминального не сделала, но все равно должна быть наказана. Как герой одного из эпизодов сериала "Доктор Хаус", который ничем не болел, но все равно умрет. Не она первая, кстати. Ранее через подобное проходили послы Украины в Германии и Великобритании Андрей Мельник и Всеволод Пристайко.

Первый, напомним, назвал канцлера Шольца "оскорбленной ливерной колбаской" – этот эвфемизм, похоже, все же подействовал на господина Олафа, тот действительно стал более решительным в отношении помощи Украине, но оскорбления так и не забыл. Поэтому МИД Украины пришлось отозвать харизматичного Мельника в Киев, но не надолго. Сейчас он оттачивает свой сарказм в очень тяжелой, в дипломатическом смысле, Бразилии и пытается убедить тамошние элиты разлюбить Си и Путина.

Посла Пристайко также уволили из-за сарказма, но не собственного, а президента Зеленского. Тот произнес свою уже легендарную шутку о необходимости каждое утро благодарить тогдашнего министра обороны Королевства Бена Уоллеса за помощь Украине. А Пристайко не сумел должным образом объяснить британскому обществу, что это была шутка, и при этом не нарушить баланс в отношении собственного работодателя (напомним, в соответствии с Конституцией, Президент Украины осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства).

И здесь стоит задать несколько вопросов и ответить на них.

Был ли такой визит выгоден демократам?

Бесспорно. И очень похоже, что именно они сделали украинским дипломатам предложение, от которого нельзя было отказаться. Конечно, они будут это отрицать и уже, кстати, отрицают.

Можно ли было просчитать риски?

Да, но не существует никаких гарантий, что трамписты не раздуют какую-то другую тему или эпизод визита Зеленского в США до уровня скандала и будут хайпировать на этом.

Как накажут Маркарову и накажут ли вообще?

Пока неизвестно. Похоже, что Украина не желает терять такого мощного посла, а потому попытается переждать бурю. И перспективы здесь неплохие, потому что в США реально, как говорится, несется и вскоре скандал в Скрентоне забудут, потому что Трамп точно что-то выкинет, а предстоящие дебаты Волца и Вэнса вообще обещают быть "огненными".

В этой ситуации непродолжительная командировка госпожи Маркаровой в Киев, которую в США воспримут как отзыв для консультаций, удовлетворит буквально всех.

Ну, а пока она благодарит Вашингтон за двухпартийную поддержку и очередной пакет вооруженной помощи.

Благодарны США за двухпартийную помощь Украине в противостоянии агрессии России и за координацию усилий международных партнеров для приближения победы Украины,

– написала Маркарова 26 сентября у себя на фейсбук-странице.

Планировал ли Трамп агитацию за себя от имени иностранных лидеров?

Именно так, за сутки до визита Зеленского в Скрентон у Трампа был запланирован совместный митинг-молебен в той же Пенсильвании с президентом Польши Дудой. Но последний по пока невыясненным причинам отменил эту встречу. Возможно, этот отказ и натолкнул кампанию Трампа на именно такую атаку.

Посещал ли Зеленский подобные мероприятия в США и были ли скандалы по этому поводу?

Да, посещал. И, нет, не было. Об этом 26 сентября напомнила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, которая сообщила, что всего 2 месяца назад президент Зеленский посещал похожие мероприятия в Солт-Лейк-Сити в кругу представителей Республиканской партии. И тогда этот факт "почему-то" не вызвал никаких вопросов.

Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого,

– Белый Дом напоминает о визите Зеленского в Юту 12 июля 2024 года.

Украина попала в водоворот предвыборной истерии в США

Здесь все просто. Мы имеем дело с предвыборными технологиями, а они в США очень хитроумные. А в руках трампистов – еще и опасны. В начале недели Трамп разыгрывал карту нелюбви к Украине и называл Зеленского чуть ли не "циничным барыгой", то есть "лучшим торгашом в истории".

Сегодня он уже с ним встречается тет-а-тет.

В этой ситуации визит Зеленского на завод дал повод обвинить его в том, что Украина якобы уже выбрала сторону на выборах и теперь откровенно играет на стороне Камалы Харрис. Конечно, по этой причине надо отменять уже запланированную встречу с Зеленским и идти ва-банк.

Но дальше происходит важный нюанс – оказывается, что Украина умеет держать удар, а именно – сообщает, что это команда президента Зеленского отложила возможную встречу с Трампом, поскольку это могло быть расценено как поддержка его избирательной кампании.

Такую информацию распространил журнал Time, добавив, что Трамп планировал принимать украинского лидера в своем имении во Флориде. Да, том самом Мар-а-Лаго, в туалете которого хранил тайный план нападения США на Иран.

После этого обвинения в посещении Зеленским завода в Скрентоне от команды Трампа уже выглядели как банальная обида или ревность. И дальше Трамп это подтверждает и "сливает" скриншоты переписки с представителями украинского посольства о возможной встрече. Но этим шагом Трамп лишь подтверждает тактичность украинской стороны и собственную неадекватность, потому что частную переписку обнародовать – откровенный моветон.

Через несколько часов Трамп делает уже новый кульбит и объявляет, что встреча с Зеленским все же состоится и пройдет в Нью-Йорке в его фирменной башне. Господину Дональду, конечно, может казаться, что он здесь царь и полностью контролирует ситуацию, но все это выглядит жалко. Особенно на контрасте с Камалой Харрис.



Владимир Зеленский и Камала Харрис / Фото ОП

Госпожа Камала спокойно и без лишних скандалов принимает Зеленского, проводит с ним совместную пресс-конференцию и говорит абсолютно правильные вещи, которые, похоже, для Трампа являются просто высшей математикой.

Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессорам. И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине, и именно поэтому борьба Украины имеет значение для американского народа,

– Камала Харрис, 26 сентября 2024.

Почему скандал может быть на руку Украине, а проблемой для самого Трампа

А ничего, он просто подтвердил, что Зеленский действительно "лучший продавец". И немножко проиграл. Зато Украина может даже выиграть, ведь теперь Байден и демократы должны "танцевать от противного" и делать все наоборот, что говорит Трамп. Поэтому выделение 7,9 миллиарда должно стать лишь "домашним заданием" для Белого Дома.

Далее должны быть конкретные действия по реализации "Плана Победы Украины". Господа из Белого Дома могут сколько угодно забрасывать "вбросы" в ведущие издания о том, что кому-то этот план почему-то не понравился и вообще не поразил, но теперь он становится фактором политической борьбы в США и понемногу должен превратиться в план Харрис или, если она пожелает – "План победы Зеленского – Харрис".

Украина такого не планировала, но обстоятельства и одиозный скандал в очередной раз смешали все карты. Мы не имеем других вариантов и теперь должны принимать новый бой. Теперь главное, чтобы победила госпожа Камала, иначе Трамп действительно может задумать и сделать то, что ему советуют Вэнс и Донни-младший.

Как бы ни завершилась встреча с Зеленским в трамповой башне, для кампании господина Дональда это может стать действительно проблемой (к тому же собственноручно созданной), но для Республиканской партии это шанс на спасение.

Да, именно спасение. Потому что в США будут не только выборы президента, но и в Конгресс (будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей). Потенциальное поражение Трампа будет означать не только политическую смерть одиозного трикстера, но и деградацию такого явления как трампизм, потому что без главного шоумена все эти Марджори Тейлор Грин, Виктории Спартц, Джей Ди Вэнсы и другие персонажи, которые взяли в заложники Республиканскую партию, уже не будут такими дерзкими и могут потерять свое влияние.

Это дает большой шанс на нормализацию республиканцев и соответственно полноценную двухпартийную поддержку американским парламентом Украины.