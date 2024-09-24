Он еще не готов: как в США относятся к плану победы Зеленского

Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Кроме ряда встреч на высшем уровне он также должен представить план победы Украины.

Руководитель института демократии и развития "Полита" Екатерина Одарченко рассказала 24 Каналу, что визит Зеленского в США происходит в конце каденции Джо Байдена. Приближение выборов и кадровые изменения будут иметь влияние на решение по Украине.

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Поддерживают ли США план Зеленского

"Уже есть дискуссия по поводу того, что план не до конца сформирован. Есть ключевые элементы, с которыми все соглашаются, но это не детальный план окончания войны. Такие планы никто бы публично не обсуждал", – отметила Екатерина Одарченко.

Впрочем украинская делегация работает в разных векторах. Есть работа с ООН, с администрацией Байдена. Действующему президенту сейчас очень важно оставить после себя определенное наследие, знаковые исторические решения.

Это наследие, в частности может касаться Украины. Вспомним, что республиканцы, говорили, что Байден слабый президент в векторе внешней политики. Но в первую очередь они говорили не об Украине, а о выходе из Афганистана,

– подчеркнула Екатерина Одарченко.

Что может измениться после выборов

Байден понимает, что все его заявления теперь влияют на рейтинг Камалы Харрис и Демократической партии. Поэтому, вероятно, все ключевые решения будут приняты и озвучены уже после выборов. Тогда стоит ожидать серьезных геополитических изменений.

Сейчас вся Европа очень активно наблюдает за выборами в Соединенных Штатах. Ведь соучастие европейских стран в помощи Украине и в глобальной архитектуре безопасности зависит от решений США,

– добавила Екатерина Одарченко.

Но даже несмотря на это, не стоит думать, что избрание того или иного кандидата сразу будет означать окончание помощи Украине. В Америке работают институты, работает система сдержек и противовесов, поэтому один человек в Белом доме действительно имеет большое влияние, но не настолько, чтобы изменить культуру дипломатических отношений.