Керівник інституту демократії та розвитку "Політа" Катерина Одарченко розповіла 24 Каналу, що візит Зеленського до США відбувається наприкінці каденції Джо Байдена. Наближення виборів та кадрові зміни матимуть вплив на рішення щодо України.

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Чи підтримують США план Зеленського

"Уже є дискусія з приводу того, що план не до кінця сформований. Є ключові елементи, з якими всі погоджуються, але це не детальний план закінчення війни. Такі плани ніхто б публічно не обговорював", – зауважила Катерина Одарченко.

Втім українська делегація працює в різних векторах. Є робота з ООН, з адміністрацією Байдена. Чинному президенту зараз дуже важливо залишити по собі певний спадок, знакові історичні рішення.

Цей спадок, зокрема може стосуватися України. Згадаймо, що республіканці, казали, що Байден слабкий президент у векторі зовнішньої політики. Але найперше вони говорили не про Україну, а про вихід з Афганістану,

– підкреслила Катерина Одарченко.

Що може змінитися після виборів

Байден розуміє, що всі його заяви тепер впливають на рейтинг Камали Гарріс та Демократичної партії. Тому, ймовірно, всі ключові рішення будуть ухвалені та озвучені вже після виборів. Тоді варто очікувати серйозних геополітичних змін.

Зараз вся Європа дуже активно спостерігає за виборами у Сполучених Штатах. Адже співучасть європейських країн в допомозі Україні та в глобальній архітектурі безпеки залежить від рішень США,

– додала Катерина Одарченко.

Але навіть попри це, не варто думати, що обрання того чи іншого кандидата одразу означатиме закінчення допомоги Україні. В Америці працюють інституції, працює система стримувань і противаг, тому одна людина в Білому домі справді має великий вплив, але не настільки, щоб змінити культуру дипломатичних стосунків.