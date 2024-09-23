Визит Зеленского в Пенсильванию: каких договоренностей хочет достичь Украина

Президент Владимир Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки с рабочим визитом. Он уже побывал в Пенсильвании, где встретился с губернатором штата, и посетил оборонный завод, где изготавливают боеприпасы для Украины.

Визит президента в США демонстрирует важную роль, которую играет страна для помощи Украине. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что Зеленский уже осмотрел очень знаковое производство.

К теме План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

Чего ожидать от поездки в США

Визит продемонстрировал, что вопрос вооружения, боеприпасов сейчас является для Украины одним из важнейших. Также это в очередной раз показывает для самих американцев, что производство важно и для их страны.

Большая сумма средств, которую инвестируют США на помощь Украине, остается в Соединенных Штатах. Мы видим замкнутый цикл, ведь из этих денег в будущем снова могут изготовить оружие. Это стоит объяснять, чтобы не было лишних спекуляций.

Важный аспект – это совместное производство оружия. Мы можем его наладить благодаря внутренним ресурсам. Но тогда нужно определиться с несколькими направлениями, например, дроны, ракеты, подводные дроны, и работать именно над этим,

– отметил Александр Мусиенко.

Почему нужно совместное производство с США

Очень важно объяснить нашим партнерам, что сейчас самое время инвестировать в украинские производства. Стоит обратить внимание, что Украина в очередной раз поднимает вопрос о закрытии неба. Возможно, это нужно и для того, чтобы иметь безопасное место для размещения производств, ремонта вооружения.

Думаю, у нас есть возможности объединять американские инвестиции и совместное производство в Украине по некоторым программам, например, беспилотниками,

– добавил Мусиенко.

Сейчас наша сфера обороны готова увеличивать производство, но стоит вопрос финансирования. Полностью закрыть все потребности за счет государственного бюджета мы, конечно, не можем. Нужно софинансирование.

Мы способны производить свое оружие и увеличивать производство, но без поддержки партнеров не обойтись. Даже России не хватает собственного потенциала, поэтому они просят о помощи у Северной Кореи, Ирана, хотя запасы россиян значительно больше, чем у нас,

– подытожил Александр Мусиенко.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США 22 сентября. У него запланирован ряд встреч, в частности с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Президент Украины должен продемонстрировать американским политикам свой "план победы".