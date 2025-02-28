Визит Зеленского в Институт Хадсона отменили
В рамках своей поездки в США украинский президент Владимир Зеленский имел запланированное мероприятие в Институте Хадсона в Вашингтоне. Впрочем, этот визит так и не состоится.
Об этом заявил исполнительный вице-президент Института, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Произошло это после напряженной встречи с Дональдом Трампом.
Читайте также Вспомнил президента США: Зеленский выложил первый пост после горячего спора с Трампом и Вэнсом
Визит Зеленского в США начался 28 февраля с общения с сенаторами. После этого президент встретился с Дональдом Трампом. Между лидерами состоялся очень "горячий" разговор о российско-украинской войне.
В конце, Зеленский досрочно покинул Белый Дом, а запланированную совместную пресс-конференцию президентов – отменили. Не состоялось и подписание исторического соглашения между Украиной и США о редкоземельных металлах.
На вечер у Зеленского была запланирована встреча представителями украинской общины в Украинском доме. Состоится ли она – пока неизвестно.
Обратите внимание! На сайте Fox News появился анонс эксклюзивного интервью Зеленского. Оно стартует в 18:00 по восточному времени (по киевскому – это суббота, 1 марта, в 01:00)
Главное об Институте Хадсона
Это американский консервативный аналитический центр, расположен в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди его основателей – футуролог Герман Кан.
Институт руководит рядом политических центров, которые сосредоточены на различных проблематических сферах. Многие из них имеют выдающихся председателей и членов консультативного совета.