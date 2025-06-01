Зеленский с женой ели пиццу с детьми в укрытии после награждения "Будущее Украины"

3 июня президент Владимир Зеленский впервые вручил детскую награду "Будущее Украины". Из-за воздушной тревоги часть встречи пришлось провести в укрытии, где он и Елена Зеленская полакомились с детьми пиццей.

Учредив награду "Будущее Украины" Зеленский начал ежегодную традицию награждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Зеленский вынужден был проводить встречу с детьми в укрытии

В этом году начинаем новую традицию – награду "Будущее Украины! Ежегодно будем награждать ею наших детей – добрых, достойных, которые проявили себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной. Сегодня впервые вручили эту награду. Встретились с детьми, которые прошли через оккупацию, депортацию, потери. Теми, кто помогал другим, поддерживал военных, волонтеров,

– написал президент.

Во время награждения знаком отличия Зеленский с детьми был вынужден уйти в укрытие.

Там дети поделились своими историями, спросили президента и первую леди, как им удается сохранять силу духа перед важными событиями, где они черпают вдохновение и как подбирают слова в самые трудные моменты.

Президент и первая леди Елена Зеленская полакомились с детьми пиццей.

Зеленский с детьми в укрытии ест пиццу: смотрите видео

Зеленский с женой угощают детей пиццей: смотрите видео