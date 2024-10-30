Из Исландии в Ужгород: Зеленский встретился с бизнесменами Закарпатья
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины прибыл в Ужгород. Там Зеленский обсудил вопросы поддержки релоцированного бизнеса и расширения доступа к государственным программам.
Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Закарпатской области в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".
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Закарпатье – лидер среди релоцированного бизнеса
В мероприятии приняли участие представители местного и релоцированного бизнеса, среди которых предприятия из Харькова, Мелитополя, Днепра и Никополя.
Закарпатье развивается. Из-за войны сюда переехало много людей, большое количество релоцированного бизнеса работает именно здесь,
– отметил Владимир Зеленский.
Президент выразил благодарность предпринимателям за их вклад в поддержку экономики страны. А также подчеркнул важность создания новых рабочих мест в регионе.
Поднимался вопрос поддержки релоцированных предприятий, расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", запуск целевых кредитов, энергообеспечения и бронирования работников.
Встреча Владимира Зеленского с предпринимателями в Ужгороде / Фото ОП
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Закарпатье стало одним из лидеров по количеству релоцированного бизнеса, в частности в регионе уже зарегистрировано около 400 предприятий.
Она также добавила, что в рамках инициативы "Сделано в Украине" на поддержку бизнеса в этом году было выделено более 45 миллиардов гривен, из которых около 530 миллионов гривен направлено именно на Закарпатье.
К слову, 28 октября Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Исландию для участия в четвертом саммите Украина – Северная Европа.
Там он отметил важность сотрудничества со странами Северной Европы, которые являются принципиальными союзниками Украины.
А также предложил укомплектовать по одной украинской бригаде, обучая и обеспечивая военных амуницией.