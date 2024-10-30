Из Исландии в Ужгород: Зеленский встретился с бизнесменами Закарпатья

Президент Украины прибыл в Ужгород. Там Зеленский обсудил вопросы поддержки релоцированного бизнеса и расширения доступа к государственным программам.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Закарпатской области в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

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Закарпатье – лидер среди релоцированного бизнеса

В мероприятии приняли участие представители местного и релоцированного бизнеса, среди которых предприятия из Харькова, Мелитополя, Днепра и Никополя.

Закарпатье развивается. Из-за войны сюда переехало много людей, большое количество релоцированного бизнеса работает именно здесь,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность предпринимателям за их вклад в поддержку экономики страны. А также подчеркнул важность создания новых рабочих мест в регионе.

Поднимался вопрос поддержки релоцированных предприятий, расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", запуск целевых кредитов, энергообеспечения и бронирования работников.

Встреча Владимира Зеленского с предпринимателями в Ужгороде / Фото ОП

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Закарпатье стало одним из лидеров по количеству релоцированного бизнеса, в частности в регионе уже зарегистрировано около 400 предприятий.

Она также добавила, что в рамках инициативы "Сделано в Украине" на поддержку бизнеса в этом году было выделено более 45 миллиардов гривен, из которых около 530 миллионов гривен направлено именно на Закарпатье.

К слову, 28 октября Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Исландию для участия в четвертом саммите Украина – Северная Европа.

Там он отметил важность сотрудничества со странами Северной Европы, которые являются принципиальными союзниками Украины.

А также предложил укомплектовать по одной украинской бригаде, обучая и обеспечивая военных амуницией.