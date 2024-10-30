Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

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Закарпаття - лідер серед релокованого бізнесу

У заході взяли участь представники місцевого та релокованого бізнесу, серед яких підприємства з Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.

Закарпаття розвивається. Через війну сюди переїхало багато людей, велика кількість релокованого бізнесу працює саме тут,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність підприємцям за їхній внесок у підтримку економіки країни. А також підкреслив важливість створення нових робочих місць у регіоні.

Піднімалося питання підтримки релокованих підприємств, розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", запуск цільових кредитів, енергозабезпечення та бронювання працівників.

Зустріч Володимира Зеленського з підприємцями в Ужгороді / Фото ОП

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу, зокрема в регіоні вже зареєстровано близько 400 підприємств.

Вона також додала, що в межах ініціативи "Зроблено в Україні" на підтримку бізнесу цьогоріч було виділено понад 45 млрд грн, з яких близько 530 млн грн спрямовано саме на Закарпаття.

До слова, 28 жовтня Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит в Ісландію для участі у четвертому саміті Україна – Північна Європа.

Там він наголосив на важливості співпраці з країнами Північної Європи, які є принциповими союзниками України.

А також запропонував укомплектувати по одній українській бригаді, навчаючи і забезпечуючи військових амуніцією.