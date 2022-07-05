Зеленский верит, что Беларусь не втянется в войну в Украине, однако предостерегает от провокаций

Владимир Зеленский прокомментировал угрозу нападения Беларуси на Украину. Украинский президент надеется, что этого не произойдет.

Белорусы должны делать все, чтобы их не втянули в войну, – Зеленский

Об этом политик сказал во время онлайн-выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, сообщает 24 канал.

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Зеленский подчеркнул, что с территории Беларуси прилетели много ракет разных калибров, которые принесли страдания украинскому народу.

Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. Им нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну. Но и ответственность должна быть, нельзя молчать и говорить, что это не мы. Я считаю, что это несправедливо,

– отметил президент.

Он верит, что Беларусь не втянется в войну. Однако провокации с ее стороны уже есть. Поэтому Украина готовится к любому развитию событий.

Зеленский выступил на правительственном столе The Economist: видео

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