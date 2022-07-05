Зеленский верит, что Беларусь не втянется в войну в Украине, однако предостерегает от провокаций
Владимир Зеленский прокомментировал угрозу нападения Беларуси на Украину. Украинский президент надеется, что этого не произойдет.
Белорусы должны делать все, чтобы их не втянули в войну, – Зеленский
Об этом политик сказал во время онлайн-выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, сообщает 24 канал.
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Зеленский подчеркнул, что с территории Беларуси прилетели много ракет разных калибров, которые принесли страдания украинскому народу.
Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. Им нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну. Но и ответственность должна быть, нельзя молчать и говорить, что это не мы. Я считаю, что это несправедливо,
– отметил президент.
Он верит, что Беларусь не втянется в войну. Однако провокации с ее стороны уже есть. Поэтому Украина готовится к любому развитию событий.
Зеленский выступил на правительственном столе The Economist: видео
Угроза из Беларуси: последние новости
- Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сравнил угрозу из Беларуси с ситуацией в Израиле. То есть, по его словам, риски нападения теперь будут всегда. Украинцы просто должны быть готовы к этому. При этом существует вероятность, что угроза может исчезнуть после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.
- В то же время в разведке считают, что в ближайшее время из Беларуси на Украину никто не будет нападать. Ведь количество оставшихся там российских – мизерное.
- По данным Генерального штаба, в приграничных областях Белоруссии хотят провести мобилизацию, а врачам уже запретили выезжать за пределы страны.