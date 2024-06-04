Зеленский вернулся в Киев и заслушал доклад Сырского на Ставке

Владимир Зеленский 4 июня рассказал, что после возвращения в Киев первое, что он сделал, это провел Ставку. Также глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом украинский гарант сообщил в своем телеграм-канале. Детали о проведенной Ставке читайте далее в материале.

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Зеленский провел Ставку

Украинский президент рассказал, что после возвращения в Киев в первую очередь провел Ставку, чтобы получить всю актуальную информацию по изменениям на поле боя. Так, Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях фронта.

Были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО,

– поделился президент.

Кроме этого, лидер Украины отметил, что начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Также главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций рассказали о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей электроэнергией.

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