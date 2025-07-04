Зеленский, вероятно, поговорил с Трампом: Ермак заявил о "важном разговоре"
- Андрей Ермак заявил о важном разговоре между президентами, вероятно, между Зеленским и Трампом.
- Разговор состоялся после неудачного разговора Трампа с Путиным.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил об "очень важном разговоре между президентами". Вероятно, речь идет о Зеленском и Трампе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.
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Что сказал Ермак о разговоре политиков
В четверг, 3 июля, Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, которым он был очень разочарован. Ожидалось, что на следующий день, 4 июля, американский лидер поговорит с Зеленским.
Андрей Ермак заявил, что состоялся очень важный разговор между президентами.
Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро,
– написал он.
Журналист позже подчеркнул, что разговор Зеленского и Трампа длился 40 минут, а разговаривали политики об эскалации российских ударов по Украине и поставках Киеву систем противовоздушной обороны.
В свою очередь, Владимир Зеленский прокомментировал разговор, назвав его важным и полезным. Среди тем, что обсудили политики:
- российские воздушные удары по Украине,
- ситуация на фронте,
- возможности по ПВО,
- предстоящая встреча команд,
- способности оборонной промышленности и возможности совместного производства
- взаимные закупки и инвестиции,
- дипломатическая ситуация.
Ранее президент США подтверждал свои намерения провести разговор с Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что они будут говорить в пятницу, 4 июля.
По мнению Трампа, Владимир Путин пока не похож на человека, который бы хотел завершить войну. "Мне кажется, что Путина там уже просто нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо", – сказал он, подытоживая разговор с российским диктатором.