Военная помощь и давление на Путина: основное из выступления Зеленского в Австрии

16 июня президент Зеленский посетил Вену, где провел встречи с канцлером и президентом Австрии. Украинский лидер сделал ряд важных заявлений о военной поддержке страны, обмене пленными и российской угрозе для Европы.

Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский, в частности, рассказал о своих ожиданиях от встречи с Дональдом Трампом, которая состоится на полях саммита "Большой семерки", передает 24 Канал.

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