Об этом говорится в соответствующем указе.

Что известно о изменениях в составе антикоррупционной группы?

Зеленский указом изменил состав антикоррупционной рабочей группы, которая разрабатывает предложения относительно участия Украины в международной деятельности по борьбе со взяточничеством.

В состав группы президент включил руководителя Первого главного подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова. Он привлек внимание благодаря своей работе по делу "Мидас" – расследованию НАБУ о возможных масштабных злоупотреблениях в энергетической сфере. Его называют главным детективом этого дела, а сам он публично озвучивал основные детали следствия в материалах НАБУ.

Стоит знать! Антикоррупционная рабочая группа – это консультативный орган, который разрабатывает предложения и рекомендации в сфере борьбы с коррупцией. В частности, эта группа занимается вопросами участия Украины в Рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях. То есть ее задача заключается в подготовке предложений для государственной политики и международного антикоррупционного сотрудничества, а не в проведении уголовных расследований.

В то же время из состава рабочей группы исключили Ирину Мудру, которой НАБУ объявило о подозрении. Также указ предусматривает исключение Виктора Дубовика, которого связывают с расследованиями "Форест Гамп" и "Фемида", а также экс-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Напомним, Ирина Мудра ранее занимала должность заместителя руководителя Офиса Президента. В августе 2026 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в рамках операций "Форест Гамп" и "Фемида", почему Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

По версии следствия, она могла быть причастна к деятельности преступной организации, которая, в частности, пыталась получить контроль над государственным Sense Bank и использовать его в частных интересах. Дело "Форест Гамп" касается более широкой схемы, в которой НАБУ и САП заявляют о незаконном завладении предприятиями и недвижимостью, вмешательстве в информационные системы Минюста и подделке документов о праве собственности.

Отдельно следствие установило эпизод с легализацией 150 миллионов гривен наличными, которые через счета подконтрольных компаний вводили в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Виктора Дубовика также связывают с расследованиями "Форест Гамп" и "Фемида".

По данным НАБУ, в целом в деле речь идет о преступной организации, в которую, по версии следствия, входили действующие и бывшие народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса Президента и другие лица. Среди описанных правоохранительными органами эпизодов – рейдерский захват двух предприятий с активами на 248 миллионов гривен, попытка завладеть киевской недвижимостью стоимостью более 207 миллионов гривен и подготовка похищения человека.