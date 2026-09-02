Про це йдеться у відповідному указі.

Що відомо про зміни у складі антикорупційної групи?

Зеленський указом змінив склад антикорупційної робочої групи, яка напрацьовує пропозиції щодо участі України в міжнародній роботі з боротьби з хабарництвом.

До складу групи президент включив керівника Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова. Він привернув увагу через свою роботу у справі "Мідас" – розслідуванні НАБУ щодо можливих масштабних зловживань в енергетичній сфері. Його називають головним детективом цього провадження, а сам він публічно озвучував основні деталі слідства у матеріалах НАБУ.

Варто знати! Антикорупційна робоча група – це консультативний орган, який напрацьовує пропозиції та рекомендації у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, ця група працює над питаннями участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. Тобто її завдання полягає у підготовці пропозицій для державної політики та міжнародної антикорупційної співпраці, а не у проведенні кримінальних розслідувань.

Водночас зі складу робочої групи вивели Ірину Мудру, якій НАБУ оголосило про підозру. Також указ передбачає виключення Віктора Дубовика, якого пов'язують із розслідуваннями "Форест Гамп" і "Феміда", а також експрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Нагадаємо, Ірина Мудра раніше обіймала посаду заступниці керівника Офісу Президента. У серпні 2026 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру у межах операцій "Форест Гамп" та "Феміда", після чого Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень.

За версією слідства, вона могла бути причетна до діяльності злочинної організації, яка, зокрема, намагалася отримати контроль над державним Sense Bank та використовувати його у приватних інтересах. Справа "Форест Гам" стосується ширшої схеми, у якій НАБУ та САП заявляють про незаконне заволодіння підприємствами й нерухомістю, втручання в інформаційні системи Мін'юсту та підроблення документів про право власності.

Окремо слідство встановило епізод із легалізацією 150 мільйонів гривень готівкою, які через рахунки підконтрольних компаній вводили в легальний обіг для сплати застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

Віктора Дубовика також пов'язують із розслідуваннями "Форест Гамп" і "Феміда".

За даними НАБУ, загалом у справі йдеться про злочинну організацію, до якої, за версією слідства, входили чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу Президента та інші особи. Серед описаних правоохоронцями епізодів – рейдерське захоплення двох підприємств з активами на 248 мільйонів гривень, спроба заволодіти київською нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів гривень та підготовка викрадення людини.