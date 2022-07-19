Зеленский внес в Раду представление об увольнении Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 июля. Перед тем в воскресенье, 17 июля, Зеленский отстранил Венедиктову и главу СБУ Баканова от занимаемых должностей. Тогда такое решение президент Украины объяснил тем, что в этих правоохранительных органах обнаружили немало предателей и коллаборантов.

Достойно внимания Венедиктова впервые прокомментировала свое отстранение

При этом в Офисе Президента заявили, что о решении об увольнении Венедиктовой и Баканова говорить рано. И будет приниматься оно по результатам служебных проверок и расследования. Поэтому пока генерального прокурора отстранили от должности, а главу Службы безопасности Украины временно отстранили от исполнения обязанностей. Все из-за того, чтобы они не влияли на уголовные производства своих работников.

Несмотря на это, уже вечером 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении председателя СБУ Ивана Баканова. А теперь и об увольнении Ирины Венедиктовой.

Представлять это постановление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Кто вместо Венедиктовой

Пока же вместо Баканова исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюка. До этого он был первым заместителем главы СБУ.

Вместо Венедиктовой исполняющим обязанности генпрокурора будет Алексей Симоненко. В то же время относительно персоны самого Симоненко есть немало вопросов, среди которых его тесные связи с заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым и криминальными кругами.

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