Зеленский внес в Раду представление о назначении Хмары и Сибиги

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления о назначении Евгения Хмары министром обороны и Андрея Сибиги министром иностранных дел. Стало известно, когда парламент проголосует за новых министров.

Об этом сообщили народные депутаты, в том числе Ярослав Железняк.

Кто может возглавить Минобороны и МИД?

Во вторник, 18 августа, официальные представления от президента Украины зашли в Раду. Владимир Зеленский предлагает Евгения Хмару и Андрея Сибигу на должности руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел соответственно.

Парламент планирует проголосовать за кандидатов в министры в среду, 19 августа.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил поступление представления президента о назначении Евгения Хмары Министром обороны Украины.

Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины и установленной парламентской процедурой,

– добавил Стефанчук

До этого нардеп Железняк сообщал, что во вторник парламентские фракции и группы встретятся с Хмарой и Сибигой.

Закон предусматривает, что оборонное ведомство должен возглавлять гражданский человек, тогда как на должность министра обороны подана кандидатура военного – генерал-майора Хмару. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предполагает, что Хмару временно поставили исполнять обязанности главы Минобороны до момента поиска преемника.

Напомним, нардепы вернулись в Раду после продолжавшегося перерыва месяц. У здания парламента их встретили жители Киева с плакатами и возгласами "Ганьба". К тому же, люди требовали, в частности, вернуть на должность главы Минобороны его эксглаву Михаила Федорова.