Про це повідомили народні депутати, зокрема Ярослав Железняк.

Хто може очолити Міноборони та МЗС?

У вівторок, 18 серпня, офіційні подання від президента України зайшли до Ради. Володимир Зеленський пропонує Євгенія Хмару та Андрія Сибігу на посади очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ відповідно.

Парламент планує проголосувати за кандидатів у міністри у середу, 19 серпня.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив надходження подання президента про призначення Євгенія Хмари міністром оборони.

Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури,

– додав Стефанчук.

До цього нардеп Железняк повідомляв, що у вівторок парламентські фракції та групи зустрінуться з Хмарою та Сибігою.

Закон передбачає, що оборонне відомство має очолювати цивільна людина, тоді як на посаду міністра оборони подано кандидатуру військового – генерал-майора Хмару. Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко припускає, що Хмару тимчасово поставили виконувати обов'язки очільника Міноборони, до моменту пошуку наступника.

Нагадаємо, нардепи повернулися до Ради після перерви, що тривала місяць. Біля будівлі парламенту їх зустріли жителі Києва з плакатами та вигуками "Ганьба". До того ж люди вимагали, зокрема, повернути на посаду глави Міноборони його ексочільника Михайла Федорова.