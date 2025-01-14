Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Их планируют продлить.

Соответствующие законопроекты внес в Верховную Раду президент Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Что известно об этом

Согласно законопроектам, всеобщую мобилизацию и военное положение должны продлить еще на 90 дней, то есть еще на три месяца. Такое продление станет для нашего государства далеко не первым, ведь полномасштабная война продолжается уже почти три года.

Действие военного положения предусматривает определенные ограничения. Это регулируется соответствующим законом.

Что такое военное положение Это особый правовой режим, который вводят в Украине или в отдельных регионах в случае угрозы вооруженной агрессии, нападения или государственной независимости и целостности страны.

Последний раз Верховная Рада продлила военное положение в ноябре 2024 года. Оно официально продлится до 8 февраля 2025 года.