Зеленский впервые пообщался с новым премьером Израиля

Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Украинский президент поздравил его с назначением и формированием нового правительства страны.

Их телефонный разговор состоялся 16 июня. Зеленский пригласил Беннета в августе посетить Украину – принять участие в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости.

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Глава государства подчеркнул, что народы Украины и Израиля объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Он надеется на углубление партнерских отношений между странами и рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Беннетом и его правительством.

Политики отметили и успешный старт соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Оно начало действовать с 1 января 2021 года. В Зеленского подчеркнули, что его практическое воплощение будет способствовать торгово-экономическому сотрудничеству и взаимодействии в сфере инвестиций.

Годовщина трагедии Бабьего Яра

Зеленский сообщил премьера Израиля о мероприятиях, которые планируют провести в Украине к 80 годовщине трагедии в Бабьем Яру. Он надеется, что уровень представительства израильской стороны будет самым высоким.

Что известно о трагедии: основное

29 сентября в Украине чтят память погибших в Бабьем Яру. В этот и следующий день 1941 года там расстреляли более 30 000 человек, большинство были евреями.

большинство были евреями. Многие люди были похоронены заживо, поскольку получили серьезные ранения, но не погибли. Впрочем, выбраться из братской могилы им не удалось. Выжить смогли единицы.

Жестокая расправа продолжалась до середины октября, пока не убили почти всех киевских евреев – 50 000 человек. Затем саперы взорвали Бабий Яр, чтобы скрыть следы массового захоронения.

Смена правительства в Израиле

13 июня израильский парламент проголосовал за новое правительство. Партия предыдущего премьер-министра Беньямина Нетаньяху в него не вошла – впервые за 12 лет. Интересно, что политическая карьера Беннета началась именно из канцелярии Нетаньяху, он возглавлял ее с 2006 по 2008 год. В разное время он также занимал должности министра по делам религий, по делам диаспоры, экономики, образования и обороны.