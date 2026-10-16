Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадяром

В пятницу, 16 октября, в Брюсселе проходит второй день саммита Европейского союза. На его полях президент впервые встретился с премьером Венгрии.

Это первый разговор политиков. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

Что известно о встрече?

Владимир Зеленский впервые встретился с Петером Мадяром с момента прихода политика к власти. Переговоры проходили тет-а-тет, без делегаций.

Президент Украины поблагодарил венгерского премьера за открытие еще двух переговорных кластеров. Он отметил, что Украина работает над тем, чтобы до конца года открыть еще два.

Политики обсуждали ситуацию с дипломатией и завершили российскую войну. Зеленский поблагодарил Венгрию за солидарность с Украиной и готовность работать вместе ради мира.

Украина всегда за добрососедство и взаимное усиление. Договорились о возобновлении совместной работы на разных уровнях и обмене визитами – наши команды поработают над датам,

– заявил президент.

Среди тем разговоры называли вступление Украины в Евросоюз и закрытие 4 и 5 переговорных кластеров до конца этого года.

Венгерский лидер написал, что стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров и работать над вопросами национальных меньшинств в обеих странах.

Я приветствовал достижение политической договоренности между Венгрией и Украиной об усилении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Принятие Верховной Радой Украины закона об образовании для национальных меньшинств – на основе этой договоренности – мы расценили как первый шаг к восстановлению взаимного доверия,

– сказал политик.

Венгерский премьер выразил благодарность за принятое в сентябре постановление Верховной Рады, в котором та признала и осудила репрессии СССР на Закарпатье во время и после Второй мировой войны. Отметим, что Украина стала первым государством в мире, которое приняло такое решение.

Я заверил Президента Украины в своей полной солидарности перед лицом бесчеловечной российской агрессии против его страны, которая длится почти пять лет,

– подчеркнул Мадяр.

Он сказал, что Венгрия готова помочь использовать все имеющиеся дипломатические возможности для достижения немедленного прекращения огня и установить длительный мир.

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев и Будапешт наладили отношения. По его словам, политических препятствий для разблокирования еще двух переговорных разделов пока нет. Он отметил, что Украина надеется открыть еще 2 кластера до конца 2026 года.