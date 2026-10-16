Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадяром
В пятницу, 16 октября, в Брюсселе проходит второй день саммита Европейского союза. На его полях президент впервые встретился с премьером Венгрии.
Это первый разговор политиков. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.
Что известно о встрече?
Владимир Зеленский впервые встретился с Петером Мадяром с момента прихода политика к власти. Переговоры проходили тет-а-тет, без делегаций.
Президент Украины поблагодарил венгерского премьера за открытие еще двух переговорных кластеров. Он отметил, что Украина работает над тем, чтобы до конца года открыть еще два.
Политики обсуждали ситуацию с дипломатией и завершили российскую войну. Зеленский поблагодарил Венгрию за солидарность с Украиной и готовность работать вместе ради мира.
Украина всегда за добрососедство и взаимное усиление. Договорились о возобновлении совместной работы на разных уровнях и обмене визитами – наши команды поработают над датам,
– заявил президент.
Среди тем разговоры называли вступление Украины в Евросоюз и закрытие 4 и 5 переговорных кластеров до конца этого года.
Венгерский лидер написал, что стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров и работать над вопросами национальных меньшинств в обеих странах.
Я приветствовал достижение политической договоренности между Венгрией и Украиной об усилении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Принятие Верховной Радой Украины закона об образовании для национальных меньшинств – на основе этой договоренности – мы расценили как первый шаг к восстановлению взаимного доверия,
– сказал политик.
Венгерский премьер выразил благодарность за принятое в сентябре постановление Верховной Рады, в котором та признала и осудила репрессии СССР на Закарпатье во время и после Второй мировой войны. Отметим, что Украина стала первым государством в мире, которое приняло такое решение.
Я заверил Президента Украины в своей полной солидарности перед лицом бесчеловечной российской агрессии против его страны, которая длится почти пять лет,
– подчеркнул Мадяр.
Он сказал, что Венгрия готова помочь использовать все имеющиеся дипломатические возможности для достижения немедленного прекращения огня и установить длительный мир.
Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев и Будапешт наладили отношения. По его словам, политических препятствий для разблокирования еще двух переговорных разделов пока нет. Он отметил, что Украина надеется открыть еще 2 кластера до конца 2026 года.