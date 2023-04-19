Зеленский в Авдеевке был всего в 4 километрах от линии фронта, – OSINT-аналитики

Президент Владимир Зеленский 18 апреля посетил Авдеевку в Донецкой области. Глава государства был всего в нескольких километрах от линии фронта.

Аналитики отмечают, что Зеленский находился в полуокруженной Авдеевке. На трех направлениях Зеленский был всего в 4 километрах от линии фронта.

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Аналитики подтвердили визит Зеленского в Авдеевку

OSINT-аналитики опубликовали карту, на которой показали, где находился украинский президент и где проходит линия фронта.



Где был Зеленский в Авдеевке?

Также аналитикам удалось установить точную геолокацию с места, где Зеленский находился в Авдеевке.

Аналитики подтвердили визит Зеленского в Авдеевку / Фото OSINT

Где Зеленский был в Авдеевке: показываем на карте

В Авдеевке глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Донецк" о ситуации в районе его ответственности.

Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений.

Кроме того, президент наградил защитников Украины. В ответ военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Более того, в среду, 19 апреля, Зеленский посетил Волынь, в частности границу Украины с Беларусью и Польшей. Президент поблагодарил наших пограничников за защиту государственной границы.

Пока Зеленский находится у линии фронта, Путин прячется за сотни километров