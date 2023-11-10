Зеленский принял верительные грамоты от назначенных послов: кто начнет работу в Украине

Владимир Зеленский 10 ноября принял верительные грамоты от новоназначенных послов. Церемония прошла на территории Национального заповедника "София Киевская".

В Офисе Президента рассказали подробности. Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Турецкой Республики Мустафы Левента Бильгена, посла Чешской Республики Радека Пеха, посла Великого Герцогства Люксембург Рональда Дофинга. Они начали свою работу в Украине.

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О чем президент говорил с послами

Зеленский во время разговора с Мустафой Левентом Бильгеном поздравил турецкий народ со 100-летием провозглашения Турецкой Республики. Украинский лидер пожелал дружественному народу процветания и развития. Кроме того, Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Высоко оценили активное участие Турции во встречах по Формуле мира на уровне советников по национальной безопасности, а также ее готовность возглавить реализацию пункта Формулы по продовольственной безопасности. Отдельно были обсуждены предстоящие совместные шаги по обеспечению работы "зерновых коридоров", реализации глобальной гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" и приоритетные направления украинско-турецкого взаимодействия безопасности,

– говорится в сообщении.

Во время беседы с послом Чешской Республики Зеленский поблагодарил страну за всестороннюю помощь и готовность Праги предоставить совместный с Данией пакет оборонной помощи.

Беседуя с Рональдом Дофингом, украинский лидер поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе за свою свободу.