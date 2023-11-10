В Офісі Президента розповіли деталі. Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Турецької Республіки Мустафи Левента Більгена, посла Чеської Республіки Радека Пеха, посла Великого Герцогства Люксембург Рональда Дофінга. Вони розпочали свою роботу в Україні.

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Про що президент говорив з послами

Зеленський під час розмови з Мустафою Левентом Більгеном привітав турецький народ зі 100-річчям проголошення Турецької Республіки. Український лідер побажав дружньому народу процвітання та розвитку. Окрім того, Зеленський подякував Реджепу Ердогану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Високо оцінили активну участь Туреччини у зустрічах щодо Формули миру на рівні радників із питань національної безпеки, а також її готовність очолити реалізацію пункту Формули щодо продовольчої безпеки. Окремо було обговорено майбутні спільні кроки із забезпечення роботи "зернових коридорів", реалізацію глобальної гуманітарної ініціативи "Зерно з України" та пріоритетні напрями українсько-турецької безпекової взаємодії,

– мовиться у повідомленні.

Під час розмови з послом Чеської Республіки Зеленський подякував країні за всебічну допомогу та готовність Праги надати спільний з Данією пакет оборонної допомоги.

Розмовляючи з Рональдом Дофінгом, український лідер подякував за підтримку України у її боротьбі за свою свободу.