Зеленский вскоре выступит с обращением к нации

Россия начала войну против Украины. Владимир Зеленский скоро выступит с обращением к украинцам.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что вскоре Президент Украины Владимир Зеленский выступит с экстренным обращением.

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Зеленский выступит с обращением

Украинский лидер утром 24 февраля обратится к украинцам из-за ввода российских войск на территорию страны и начала войны с Россией.

Напомним, во многих городах украинцы проснулись от мощных взрывов. Россия ввела свои войска на украинские земли и официально начала войну против Украины.

Срочное обращение президента

Владимир Зеленский тоже записал небольшое срочное обращение. В нем сообщил, что в стране вводится военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

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