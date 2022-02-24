Видання з посиланням на власні джерела пише, що вже незабаром Президент України Володимир Зеленський виступить з екстреним зверненням.

Актуально Росія почала війну проти України: ворожі війська на Донбасі

Зеленський виступить зі звернення

Український лідер вранці 24 лютого звернеться до українців через введення російських військ на територію країни та початок війни з Росією.

Нагадаємо, у багатьох містах українці прокинулися від потужних вибухів. Росія ввела свої війська на українські землі та офіційно розпочала війну проти України.

Термінове звернення президента

Володимир Зеленський також записав невелике термінове звернення. У ньому повідомив, що у країні вводять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

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