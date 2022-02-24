Видання з посиланням на власні джерела пише, що вже незабаром Президент України Володимир Зеленський виступить з екстреним зверненням.
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Зеленський виступить зі звернення
Український лідер вранці 24 лютого звернеться до українців через введення російських військ на територію країни та початок війни з Росією.
Нагадаємо, у багатьох містах українці прокинулися від потужних вибухів. Росія ввела свої війська на українські землі та офіційно розпочала війну проти України.
Термінове звернення президента
Володимир Зеленський також записав невелике термінове звернення. У ньому повідомив, що у країні вводять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.
Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео