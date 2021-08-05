Было странное ощущение, – Зеленский вспомнил концерт "Квартала 95" перед оккупацией Донецка

Владимир Зеленский вспомнил, как в апреле 2014 года он с "Кварталом 95" выступил в Донецке. После этого

Глава государства подчеркнул, что всегда с радостью приезжал со своим коллективом в Донецк. Мол, там всегда были полные залы и "теплый зритель".

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По словам украинского президента, сначала никто не понимал, что происходит на Донбассе. После выступления его позвали на интервью и спросили, что он обо всем этом думает.

Я говорю: "Донбасс как? Наш!". Не припоминаю всех моментов. Помню, что было странное ощущение, словно я проснулся совсем в другом мире, в другой стране,

– отметил Зеленский.

Политик добавил, что впоследствии встретил на улице молодых ребят. Они поздоровались с ним и хотели сфотографироваться. Впрочем, шла эта компания с разными флагами – среди них были не только украинские, что смутило бывшего шоумена. Когда тот спросил, что они делают, услышал в ответ, что это, мол, такая работа.

"Как-то тогда это так легко было брошено в воздух. Кто бы мог подумать, что это слово дальше станет предложением, а потом произойдет оккупация наших украинских Донецка и Луганска?", – подчеркнул Зеленский.

Осталось "неприятное послевкусие"

. Концерт "Квартала 95" состоялся 15 апреля 2014 года. На следующий день российские наемники захватили здание городского совета.

Глава государства пояснил, что ту ситуацию воспринял как нечто должное. Однако добавил, что с другой стороны все тогда привыкли жить в такой атмосфере, когда люди приходят и бастуют. Мол, кто-то делал это действительно "за дело", а кто-то просто получал деньги. "Вот у меня такое было ощущение "неприятного вкуса" утром, но такого приятного, классного Донецка вечером. Мы сели в автобус, поехали и мне стало как-то так нехорошо. Вот такие вот воспоминания", – заметил Зеленский. То, что произошло дальше, он назвал "пропастью", и заверил, что очень хочет, чтобы Донбасс снова был украинским.