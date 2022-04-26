Зеленский вспомнил об угрожающих действиях россиян в годовщину катастрофы на ЧАЭС
26 апреля 2022 , 19:16Читати новину українською
Источник:твитер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский отметил, что в 36-ю годовщину трагедии на ЧАЭС ее значение осознали далеко не все. Российские военные сейчас так ведут себя на украинских атомных станциях, что беда может повториться.
О трагедии в Чернобыле глава государства написал в соцсетях. Он отметил, что взрыв на ЧАЭС унес десятки тысяч жизней.
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Действия России угрожают человечеству новой катастрофой
Трагедия заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что не все осознали. И сейчас действия России на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
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