Зеленский встретил Дуду в Мариинском дворце: первые фото и видео

Президент Владимир Зеленский встретил лидера Польши Анджея Дуду в Мариинском дворце. Он приехал в Киев по приглашению украинского лидера.

Известно, что Анджей Дуда примет участие в Крымской платформе, которая пройдет уже сегодня, 23 августа. Об этом сообщает 24 канал.

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Почему Дуда приехал в Киев

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры Дуды и Зеленского. В частности, стороны обсудят ситуацию в Украине и военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

Зеленский прокомментировал встречу с Дудой. Он заявил, что украинцы и поляки – братские народы.

Уже третий раз с начала полномасштабного вторжения россии на нашу землю, в важный для всех украинцев день приветствую в Киеве большого друга Украины Анджея Дуду. Анджей, твой визит еще раз подтверждает, что украинцы и поляки – действительно братские народы. Спасибо за крепкую и неизменную поддержку!

– отметил украинский лидер.

Встреча Анджея Дуды с Зеленским / фото 24 канал