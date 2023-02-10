Зеленский встретился с Дудой дорогой из Брюсселя
Источник:Канцелярия президента Польши
Президент Украины 9 февраля выступил в Европарламенте. После, дорогой из Брюсселя Владимир Зеленский встретился с польским коллегой.
Глава государства обсудил с Анджеем Дудой последние события в Украине. Об этом сообщила канцелярия президента Польши.
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Что известно о встрече двух президентов
Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой в четверг, 9 февраля, в Жешуве. Президент Украины сообщил о своей дипломатической деятельности в Брюсселе и других европейских столицах.
Переговоры касались безопасности в регионе. Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и безопасности в нашем регионе и необходимости дальнейших совместных действий военной поддержки,
– добавили в канцелярии польского президента.
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Кратко о последних визитах Владимира Зеленского за границу
- 8 февраля Владимир Зеленский прилетел в Великобританию. Глава государства провел переговоры с премьером Риши Сунаком. Более того, украинский лидер выступил в Вестминстерском дворце.
- После этого Зеленский улетел во Францию, где провел переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцом.
- Дальше президент Украины вместе с французским коллегой полетели в Брюссель. Украинский лидер выступил с речью в Европарламенте. Среди прочего говорил об истребителях и ракетах.
- Позже Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные решения по поставке Украину истребителей. Однако пока эти договоренности "остались за кулисами". Подробнее об этом читайте здесь.