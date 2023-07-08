В присутствии Зеленского и Эрдогана: в Турции подписали важнейший меморандум

Владимир Зеленский находится с визитом в Турции. Там украинский лидер встретился с Реджепом Эрдоганом. В присутствии двух президентов был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности.

От Украины Меморандум подписал Александр Камышин – министр по стратегическим отраслям промышленности. От Турции – Мехмет Фатих Каджир – министр промышленности и технологий, информирует 24 Канал.

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Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турции, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах,

– говорится в сообщении.

В частности, говорится о:

производстве БПЛА;

исследованиях, а также разработках в области автономных систем, космоса;

разработки в других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.

Зеленский прибыл в Турцию

В последние дни Зеленский совершил ряд зарубежных визитов. Накануне лидер побывал в Болгарии и Чехии. Тем временем 7 июля президент побывал в Словакии, а ближе к вечеру прибыл в Турцию.

Украинский лидер подчеркивал, что, в частности, среди тем его переговоров с Эрдоганом – координация позиций по формуле мира, саммита НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Кстати, Эрдоган подчеркнул, что Украина заслуживает быть в Альянсе.