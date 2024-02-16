Ты уже, видимо, понимаешь меня на украинском, – Зеленский пошутил на конференции с Макроном

16 февраля Владимир Зеленский прибыл в Париж. Во время своего визита он встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона. Он также пошутил, что французский лидер уже столько раз встречался с главой нашего государства, что уже должен был бы понимать его на украинском.

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Эта встреча – особенная, – Зеленский

Хочу поблагодарить тебя, Эммануэль. Я подожду. Хотя у нас было уже столько встреч, что я уверен, что ты меня понимаешь даже на украинском. У нас действительно было очень много важных встреч. Три важнейшие, потому что они были во время этого вызова, этой трагедии,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что встречи с Макроном всегда были мощными и важными, но нынешняя – 16 февраля – "эта встреча особенная". Владимир Зеленский отметил, что дух этой встречи что дух этой встречи "самый мощный за все наши встречи".

Подписали соглашение по безопасности

Во время визита в Париж Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном подписали соглашение по безопасности. Французский президент пообещал долгосрочную поддержку Украины.

По словам Макрона, соглашение по безопасности конкретизирует те обязательства, которые страны взяли на себя во время Вильнюсского саммита НАТО в июле 2023 года. Он отметил, что соответствующая поддержка имеет "коллективное измерение".

Французский лидер добавил, что Россия не только подрывает международную безопасность. Страна-агрессор также дестабилизирует мир. Также она пренебрегает собственными обязательствами, взятыми в 1990-х годах. Зато наше государство занимается защитой международного права.

Соответствующее соглашение по безопасности Украина и Франция заключили на 10 лет. Оно будет действовать до тех пор, пока наше государство не станет членом НАТО. Кроме того, на поддержку Украины Франция выделит 6 миллиардов евро.

Эммануэль Макрон добавил, что Франция в дальнейшем будет поддерживать Украину в поставке техники, кооперации оборонных предприятий, делиться с нашим государством разведывательными данными, а также оказывать помощь гражданским.