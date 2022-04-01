Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой. Президент Украины поблагодарил политика за поддержку нашего государства.

Соответствующую информацию президент обнародовал вечером 1 апреля. Именно в этот день президент Европарламента посетила Киев с официальным визитом.

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Зеленский заявил, что визит Мецоли является важным шагом.

Визит Президента Европарламента Роберты Мецоли – важный шаг поддержки нашего государства и всех наших людей. Благодарен, что вы на стороне света и добра по отношению к Украине,

– написал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина это очень ценит.

Президент Европарламента посетила Киев: смотрите видео

Кстати, стоит вспомнить, что президент Европарламента во время визита в Украину дала нашему государству три обещания:

признание войны России против Украины войной против европейских ценностей;

членство в Евросоюзе;

помощь в восстановлении наших городов и сел.

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