Зеленский встретился с Рютте и поговорил о разрешении на дальнобойное оружие
Зеленский призвал Запад предоставить Украине возможность для ударов по военным объектам России. Участие КНДР в войне требует срочной реакции союзников.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой обсудил текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал президента.
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О чем говорили Зеленский и Рютте
Отдельное внимание они уделили участию северокорейских военных в войне на стороне России, что требует усиленного и активного ответа со стороны стран Запада.
Обратите внимание! Зеленский также отметил, что они обсудили выполнение решений Вашингтонского саммита. Среди приоритетных направлений – укрепление противовоздушной обороны, инвестиции в украинское производство боеприпасов, дронов и дальнобойного оружия.
Президент отметил необходимость получения разрешения на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов, расположенных на территории России, что должно стать частью международной поддержки в борьбе с агрессией.
Войска КНДР в войне в Украине: последние новости
- Зеленский сегодня на саммите Европейского политического сообщества выразил обеспокоенность присутствием 11 тысяч северокорейских военных в России, предостерегая, что без международной реакции их количество может увеличиться.
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