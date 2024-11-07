Зеленский встретился с Рютте и поговорил о разрешении на дальнобойное оружие

Зеленский призвал Запад предоставить Украине возможность для ударов по военным объектам России. Участие КНДР в войне требует срочной реакции союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой обсудил текущую ситуацию на фронте. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал президента.

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О чем говорили Зеленский и Рютте

Отдельное внимание они уделили участию северокорейских военных в войне на стороне России, что требует усиленного и активного ответа со стороны стран Запада.

Обратите внимание! Зеленский также отметил, что они обсудили выполнение решений Вашингтонского саммита. Среди приоритетных направлений – укрепление противовоздушной обороны, инвестиции в украинское производство боеприпасов, дронов и дальнобойного оружия.

Президент отметил необходимость получения разрешения на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов, расположенных на территории России, что должно стать частью международной поддержки в борьбе с агрессией.

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