Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они начали совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает Офис Президента Украины. Главные тезисы, озвученные лидерами, ключевые заявления во время пресс-конференции – читайте на 24 Канале.

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О чем говорили Зеленский и Рютте