Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте: главные заявления

17 октября 2024, 19:29
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Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они начали совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает Офис Президента Украины. Главные тезисы, озвученные лидерами, ключевые заявления во время пресс-конференции – читайте на 24 Канале.

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О чем говорили Зеленский и Рютте

20:10, 17 октября

Украина стоит против России, самой большой угрозы Европе и глобальному миру

Президент подчеркнул, что ВСУ держат фронт с оружием со всего мира. С практической точки зрения, наше государство уже является членом НАТО.

По его словам, украинская сторона ожидает, что обязанности, которые были приняты на саммите в Вашингтоне, который был в июле, реализуют.

Мы надеемся на готовность стран-членов НАТО обеспечить объявленные пакеты помощи,
– отметил глава государства.

20:00, 17 октября

Рютте ответил, известно ли ему что-то о вероятном участии войск КНДР в войне в Украине

У нас нет свидетельств о том, что солдаты Северной Кореи в боевые действия, но нам известно, что Северная Корея поддерживает Россию многими способами,
– заявил Рютте.

В частности, по его словам, речь идет о поставках техники, боеприпасов, технологий и инноваций. Россия, как отмечает генсек НАТО, платит за это соответствующую цену, поскольку Кремль не получает все вышеупомянутое бесплатно от КНДР, Ирана и Китая.

19:50, 17 октября

Зеленский заявил, что Путин "болельщик войны"

Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим, он не остановится. Ему нравится сам процесс. Он болельщик войны,
– подчеркнул президент Зеленский.

Он отметил, что россияне живут в большом поле дезинформации. То есть, как отметил гарант Украины, "Путин создал такое правительство, забрал права своих людей, он отправляет на смерть молодых людей, это означает, что он никогда не остановится.

19:45, 17 октября

Зеленский отреагировал на "возможное создание ядерного оружия" Украиной

Зеленский объяснил, что имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО,
– подчеркнул Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.

19:40, 17 октября

Зеленский высказался о пунктах Плана победы

Во время пресс-конференции у Зеленского спросили, считает ли он План победы, а в частности пункты о приглашении в НАТО и разрешение на удары вглубь России, реалистичным.

Уже не впервые я слышу такие вопросы – реалистично это или нет,
– ответил глава государства.

Несмотря на это, по словам президента, он уверен в том, что верит в украинцев.

19:35, 17 октября

Украина заслуживает того, чтобы стать 33-м членом НАТО

Владимир Зеленский во время встречи с Рютте заявил, что наше государство заслуживает, чтобы присоединиться к Североатлантическому альянсу.

По его словам, для этого необходимо усиливать учебные миссии, которые работают для защиты от российской агрессии.

Он отметил, что на сегодня наше государство подписало почти 30 международных договоренностей с партнерами, поскольку в этом нуждается как Украина, так и Европа.

19:30, 17 октября

НАТО работает с Украиной все больше и больше

Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции заявил, что НАТО работает с Украиной все больше, приближая ее к членству в Альянсе.

В то же время, по его словам, Китай стал фактором, который играет на руку войне России в Украине.

Китай не наш враг, но Китай – наш вызов, они поддерживают Россию, обходят санкции и предоставляют продукцию двойного назначения,
– отметил он.

Иран и КНДР, как отметил он, "подпитывают российскую военную машину ракетами и беспилотниками".

19:29, 17 октября

Украина будет членом НАТО

Я с нетерпением жду дня, когда Украина будет здесь как член Альянса. А до этого момента мы будем делать все возможное, чтобы Украина победила,
– отметил генсек НАТО.

Он напомнил, что Украина обязательно будет членом Альянса в будущем.

 