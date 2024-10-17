Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте: главные заявления
Источник:Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они начали совместную пресс-конференцию.
Об этом сообщает Офис Президента Украины. Главные тезисы, озвученные лидерами, ключевые заявления во время пресс-конференции – читайте на 24 Канале.
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О чем говорили Зеленский и Рютте
Президент подчеркнул, что ВСУ держат фронт с оружием со всего мира. С практической точки зрения, наше государство уже является членом НАТО. По его словам, украинская сторона ожидает, что обязанности, которые были приняты на саммите в Вашингтоне, который был в июле, реализуют. Мы надеемся на готовность стран-членов НАТО обеспечить объявленные пакеты помощи, У нас нет свидетельств о том, что солдаты Северной Кореи в боевые действия, но нам известно, что Северная Корея поддерживает Россию многими способами, В частности, по его словам, речь идет о поставках техники, боеприпасов, технологий и инноваций. Россия, как отмечает генсек НАТО, платит за это соответствующую цену, поскольку Кремль не получает все вышеупомянутое бесплатно от КНДР, Ирана и Китая. Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим, он не остановится. Ему нравится сам процесс. Он болельщик войны, Он отметил, что россияне живут в большом поле дезинформации. То есть, как отметил гарант Украины, "Путин создал такое правительство, забрал права своих людей, он отправляет на смерть молодых людей, это означает, что он никогда не остановится. Зеленский объяснил, что имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности. Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО, Он еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие. Во время пресс-конференции у Зеленского спросили, считает ли он План победы, а в частности пункты о приглашении в НАТО и разрешение на удары вглубь России, реалистичным. Уже не впервые я слышу такие вопросы – реалистично это или нет, Несмотря на это, по словам президента, он уверен в том, что верит в украинцев. Владимир Зеленский во время встречи с Рютте заявил, что наше государство заслуживает, чтобы присоединиться к Североатлантическому альянсу. По его словам, для этого необходимо усиливать учебные миссии, которые работают для защиты от российской агрессии. Он отметил, что на сегодня наше государство подписало почти 30 международных договоренностей с партнерами, поскольку в этом нуждается как Украина, так и Европа. Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции заявил, что НАТО работает с Украиной все больше, приближая ее к членству в Альянсе. В то же время, по его словам, Китай стал фактором, который играет на руку войне России в Украине. Китай не наш враг, но Китай – наш вызов, они поддерживают Россию, обходят санкции и предоставляют продукцию двойного назначения, Иран и КНДР, как отметил он, "подпитывают российскую военную машину ракетами и беспилотниками". Я с нетерпением жду дня, когда Украина будет здесь как член Альянса. А до этого момента мы будем делать все возможное, чтобы Украина победила, Он напомнил, что Украина обязательно будет членом Альянса в будущем.
Украина стоит против России, самой большой угрозы Европе и глобальному миру
– отметил глава государства.
Рютте ответил, известно ли ему что-то о вероятном участии войск КНДР в войне в Украине
– заявил Рютте.
Зеленский заявил, что Путин "болельщик войны"
– подчеркнул президент Зеленский.
Зеленский отреагировал на "возможное создание ядерного оружия" Украиной
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский высказался о пунктах Плана победы
– ответил глава государства.
Украина заслуживает того, чтобы стать 33-м членом НАТО
НАТО работает с Украиной все больше и больше
– отметил он.
Украина будет членом НАТО
– отметил генсек НАТО.
Президент подчеркнул, что ВСУ держат фронт с оружием со всего мира. С практической точки зрения, наше государство уже является членом НАТО.
По его словам, украинская сторона ожидает, что обязанности, которые были приняты на саммите в Вашингтоне, который был в июле, реализуют.
Мы надеемся на готовность стран-членов НАТО обеспечить объявленные пакеты помощи,
У нас нет свидетельств о том, что солдаты Северной Кореи в боевые действия, но нам известно, что Северная Корея поддерживает Россию многими способами,
В частности, по его словам, речь идет о поставках техники, боеприпасов, технологий и инноваций. Россия, как отмечает генсек НАТО, платит за это соответствующую цену, поскольку Кремль не получает все вышеупомянутое бесплатно от КНДР, Ирана и Китая.
Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим, он не остановится. Ему нравится сам процесс. Он болельщик войны,
Он отметил, что россияне живут в большом поле дезинформации. То есть, как отметил гарант Украины, "Путин создал такое правительство, забрал права своих людей, он отправляет на смерть молодых людей, это означает, что он никогда не остановится.
Зеленский объяснил, что имел в виду, когда ранее говорил о Будапештском меморандуме. По его словам, Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.
Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО,
Он еще раз подчеркнул, что Украина не строит ядерное оружие.
Во время пресс-конференции у Зеленского спросили, считает ли он План победы, а в частности пункты о приглашении в НАТО и разрешение на удары вглубь России, реалистичным.
Уже не впервые я слышу такие вопросы – реалистично это или нет,
Несмотря на это, по словам президента, он уверен в том, что верит в украинцев.
Владимир Зеленский во время встречи с Рютте заявил, что наше государство заслуживает, чтобы присоединиться к Североатлантическому альянсу.
По его словам, для этого необходимо усиливать учебные миссии, которые работают для защиты от российской агрессии.
Он отметил, что на сегодня наше государство подписало почти 30 международных договоренностей с партнерами, поскольку в этом нуждается как Украина, так и Европа.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции заявил, что НАТО работает с Украиной все больше, приближая ее к членству в Альянсе.
В то же время, по его словам, Китай стал фактором, который играет на руку войне России в Украине.
Китай не наш враг, но Китай – наш вызов, они поддерживают Россию, обходят санкции и предоставляют продукцию двойного назначения,
Иран и КНДР, как отметил он, "подпитывают российскую военную машину ракетами и беспилотниками".
Я с нетерпением жду дня, когда Украина будет здесь как член Альянса. А до этого момента мы будем делать все возможное, чтобы Украина победила,
Он напомнил, что Украина обязательно будет членом Альянса в будущем.