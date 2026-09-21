Зеленский встретился с главой ЦРУ Ретклиффом в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ США Джоном Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на данные двух людей, осведомленных о ситуации.

Есть ли какие-нибудь подробности?

По словам одного из собеседников, встреча прошла в понедельник, 21 сентября. Другой источник отметил, что Зеленский и Рэтклифф пообщались во время дозаправки их самолетов, однако не уточнили дату разговора.

Оба источника пожелали остаться анонимными из-за чувствительности вопроса и не раскрыли подробности их беседы.

Следует отметить, что ни украинская, ни американская сторона официально не комментировала встречу.

Какая предыстория?

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф 25 августа посетил Москву. Уже на следующий день Россия совершила массированную атаку по Украине. По сообщениям медиа, в Вашингтоне не ожидали, что Москва так отреагирует после визита американского разведчика в российскую столицу.

Источники в польском правительстве рассказали, что во время поездки в Москву Ретклифф призвал Россию не предпринимать возможные атаки против стран НАТО. Кроме этого, он отмечал необходимость возобновить переговорный процесс.

Впрочем, Россия не перестала совершать масштабные атаки по Украине. В США эти удары восприняли как демонстративный шаг Кремля. Американские чиновники были удивлены действиями России и, по данным источников, обращались к союзникам в Центральной Европе с вопросом, какую цель Москва пыталась достичь такими атаками.