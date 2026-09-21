Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters, посилаючись на дані двох людей, обізнаних із ситуацією.

Чи є якісь подробиці?

За словами одного зі співрозмовників, зустріч відбулася в понеділок, 21 вересня. Інше джерело зазначило, що Зеленський і Реткліфф поспілкувалися під час дозаправки їхніх літаків, однак не уточнило дату розмови.

Обидва джерела побажали залишитися анонімними через чутливість питання та не розкрили подробиць їхньої бесіди.

Слід зауважити, що ані українська, ані американська сторона наразі офіційно не коментувала зустріч.

Яка передісторія?

Глава ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня відвідав Москву. Вже наступного дня Росія здійснила масовану атаку по Україні. За повідомленнями медіа, у Вашингтоні не очікували, що Москва так відреагує після візиту американського розвідника до російської столиці.

Джерела в польському уряді розповіли, що під час поїздки до Москви Реткліфф закликав Росію не вдаватися до можливих атак проти країн НАТО. Окрім цього, він наголошував на необхідності відновити переговорний процес.

Втім, Росія не припинила здійснювати масштабні атаки по Україні. У США ці удари сприйняли як демонстративний крок Кремля. Американські посадовці були здивовані діями Росії та, за даними джерел, зверталися до союзників у Центральній Європі із запитанням, якої мети Москва намагалася досягти такими атаками.