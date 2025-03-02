У Чарльза таких проблем нет: СМИ отметили стиль Зеленского во время визита к королю

2 марта Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III. Он снова не был в костюме, но, похоже, короля это не остановило. Хотя известно, что в Британии очень придирчиво относятся к этикету, а тем более в королевской семье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Зеленский встретился с королем

На официальном аккаунте королевской семьи указано: "Сегодня вечером Его Величество Король принял Президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингем-хаусе".

Сообщение сопровождается фото, где король и президент стоят на крыльце, пожимая руки. Наряд Зеленского очень похож на тот, который был на нем в день памятной ссоры в Белом доме. Это почти такая же черная рубашка, разве что без герба.

Владимир Зеленский и король Великобритании Чарльз III / Фото со страницы королевской семьи

Пользователи живо обсуждают вид Зеленского. Кто-то отметил, что он выглядит очень просто, как "свой парень".

"Возможно, они попадут на обложку Vogue", – рассуждает другой пользователь.

Журналисты BBC проанализировали наряды украинского президента.

То, что Зеленский не надел костюм на встречу с королем, всегда вызывало комментарии, но символизм его фирменной неформальной рубашки поднялся после ссоры в Овальном кабинете в пятницу. (...) Похоже, король Чарльз не имеет таких проблем с нарядом Зеленского,

– сказано в их материале.

В СМИ напомнили, что Трамп очень любит называть себя королем в социальных сетях. И его задел неформальный наряд Зеленского. Хотя Андрей Ермак, например, был в костюме впервые за три года.

Больше всего распекал Зеленского консервативный американский репортер Брайан Гленн, любимый репортер Трампа. Он встречается с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своей антиукраинской позицией.

Консервативные американские СМИ, по меткому выражению одного из украинских телеграм-каналов, продолжают "стирать костюм" Зеленского. А вместе с ними и властная верхушка США.