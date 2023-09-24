Стороны во время встречи могли обсуждать разные вопросы, о которых нам, вероятно, не будут сообщать. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, добавив, что в перспективе такая встреча может помочь Украине развить свою дипломатическую инициативу.

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Детали встречи

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом в ирландском аэропорту Шеннон. Стороны обсудили вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, которые финансирует Россия. Кроме того, лидер Украины пригласил Аль-Бургана поддержать гуманитарную продовольственную инициативу Grain from Ukraine.

Впоследствии в своем сообщении президент поблагодарил Судана за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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О чем еще могли говорить

Благодаря встрече с лидером Судана, Украина может получить определенные преимущества в разговоре с Глобальным Югом и в частности странами Африки. К тому же в Судане идет война, которую поддерживает Россия. Это вызывает недовольство многих государств, а в первую очередь Саудовской Аравии, считающей страну своей зоной влияния.

"Не исключено, что будут говорить о поставках украинского продовольствия. Судан не имеет непосредственного влияния на наши интересы, на приближение оружия, но, возможно, в средней перспективе это даст возможность для развертывания собственной дипломатической инициативы, которая позволит нажать на кнопки, которые приблизят нашу победу", – заметил политолог.

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