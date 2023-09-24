Сторони під час зустрічі могли обговорювати різні питання, про які нам, ймовірно, не повідомлятимуть. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, додавши, що в перспективі така зустріч може допомогти Україні розвинути власну дипломатичну ініціативу.

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Деталі зустрічі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом в ірландському аеропорту Шеннон. Сторони обговорили безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, які фінансує Росія. Крім того, лідер України запросив аль-Бургана підтримати гуманітарну продовольчу ініціативу Grain from Ukraine.

Згодом у своєму повідомленні президент подякував Судану за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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Про що ще могли говорити

Завдяки зустрічі з лідером Судану Україна може отримати певні переваги у розмові з Глобальним Півднем і зокрема країнами Африки. До того ж у Судані триває війна, яку підтримує Росія. Це викликає незадоволення багатьох держав, а найперше Саудівської Аравії, яка вважає країну своєю зоною впливу.

"Не виключено, що говоритимуть про постачання українського продовольства. Судан не має безпосереднього впливу на наші інтереси, на наближення зброї, але, можливо, в середньотривалій перспективі дасть можливість для розгортання власної дипломатичної ініціативи, яка дозволить натиснути на кнопки, які наблизять нашу перемогу", – зауважив політолог.

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