Об этом сообщил глава государства.

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О чем говорили Зеленский и Ляшко?

В настоящее время Олег Ляшко является командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса.

Его подразделение защищает Донецкую область.

Важно услышать, какие запросы армии наиболее актуальны сейчас и какие политические шаги государства могут повысить мотивацию наших военных. Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества. Спасибо! Слава Украине!

– написал Зеленский.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, президент также провел совещание в штабе. Он сообщил, что Украина достигла способности производить такой объем технологических видов оружия, который в долгосрочной перспективе может превысить российские возможности.

На совещании присутствовали производители оружия. Они озвучили свои мнения относительно потребностей и финансирования.