Про це повідомив глава держави.

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Про що говорили Зеленський та Ляшко?

Нині Олег Ляшко є командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу.

Його підрозділ захищає Донецьку область.

Важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні!

– написав Зеленський.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 липня, президент також провів Ставку. Він повідомив, що Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності.

На нараді були присутні виробники зброї. Вони озвучили свої думки щодо потреб та фінансування.