Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу підтвердив речник 11 армійського корпусу ЗСУ, підполковник Дмитро Запорожець.

Що відомо про нову посаду Олега Ляшка у ЗСУ?

Дмитро Запорожець підтвердив, що 6 травня 2026 рішенням командування Сухопутних військ ЗСУ старшого лейтенанта Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63 ОМБр 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" зі штатно-посадовою категорією "підполковник".

Водночас Ляшка призначили командиром 432 окремого полку безпілотних систем 11 армійського корпусу оперативного командування "Схід" зі ШПК "полковник".

Зверніть увагу! У ЗМІ ширилася інформація, що, мовляв, Олегові Ляшкові надали звання "полковника". Дмитро Запорожець спростував це, наголосивши, що в Ляшка наразі залишається звання "старший лейтенант".



Підполковник пояснив, що, відповідно до штатно-посадового розкладу, на новій посаді Олег Ляшко максимум може почергово дослужитися до звання "полковника". Наразі нове звання Ляшкові ніхто не давав.

Дмитро Запорожець також надав більше деталей стосовно полку, який очолив Олег Ляшко.

432 полк безпілотних систем раніше був батальйоном в 11 корпусі. Але зрештою було ухвалено рішення командувачем Сухопутних військ і вищим військовим керівництвом, що на базі 432 батальйону створюється полк. І очолює його Ляшко,

– пояснив речник 11 армійського корпусу.

Що відомо про службу Олега Ляшка у ЗСУ?

Олег Ляшко долучився до Збройних Сил України після повномасштабного вторгнення Росії, а саме у жовтні 2022 року. Присягу екснардеп склав 3 жовтня.

Уже 11 жовтня 2024 року лейтенанта Ляшка було призначено командиром батальйону безпілотних систем 63 ОМБр.

В 11 армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ розповідали, що екснардеп за 2 роки служби в цій бригаді зарекомендував себе найліпшим чином та був гідним кандидатом на цю посаду. Зокрема, за участю Олега Ляшка було відбито "значну кількість механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника"

Варто зазначити, що 26 січня президент Володимир Зеленський нагородив Олега Ляшка орденом "За заслуги" III ступеня за його службу в Збройних силах України.