Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу подтвердил представитель 11 армейского корпуса ВСУ, подполковник Дмитрий Запорожец.

К теме На фронте погиб бывший депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко Роман Калиш

Что известно о новой должности Олега Ляшко в ВСУ?

Дмитрий Запорожец подтвердил, что 6 мая 2026 года решением командования Сухопутных войск ВСУ старшего лейтенанта Олега Ляшко уволили с должности командира батальона беспилотных систем 63 ОМБр 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" со штатно-должностной категорией "подполковник".

В то же время Ляшко назначили командиром 432 отдельного полка беспилотных систем 11 армейского корпуса оперативного командования "Восток" со ШДК "полковник".

Обратите внимание! В СМИ распространялась информация, что, мол, Олегу Ляшко присвоили звание "полковника". Дмитрий Запорожец опроверг это, отметив, что у Ляшко пока остается звание "старший лейтенант".



Подполковник объяснил, что, соответствии со штатно-должностным расписанием, на новой должности Олег Ляшко максимум может поочередно дослужиться до звания "полковника". Сейчас новое звание Ляшко никто не давал.

Дмитрий Запорожец также предоставил больше деталей относительно полка, который возглавил Олег Ляшко.

432 полк беспилотных систем ранее был батальоном в 11 корпусе. Но в конце концов было принято решение командующим Сухопутных войск и высшим военным руководством, что на базе 432 батальона создается полк. И возглавляет его Ляшко,

– пояснил представитель 11 армейского корпуса.

Что известно о службе Олега Ляшко в ВСУ?

Олег Ляшко присоединился к Вооруженным Силам Украины после полномасштабного вторжения России, а именно в октябре 2022 года. Присягу экс-нардеп принял 3 октября.

Уже 11 октября 2024 года лейтенант Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем 63 ОМБр.

В 11 армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ рассказывали, что экс-нардеп за 2 года службы в этой бригаде зарекомендовал себя наилучшим образом и был достойным кандидатом на эту должность. В частности, с участием Олега Ляшко было отражено "значительное количество механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы противника"

Стоит отметить, что 26 января президент Владимир Зеленский наградил Олега Ляшко орденом "За заслуги" III степени за его службу в Вооруженных силах Украины.